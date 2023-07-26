Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, какую программу и сервис для туристов предлагает оператор «Панарктик Стар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Панарктик Стар» Фото: Пресс-служба «Панарктик Стар»

На Дальний Восток отправляемся сегодня, и не просто путешествовать, а в самый настоящий экспедиционный круиз. Оказывается, можно изучать эти суровые и фантастически красивые места с максимальным комфортом. К вашим услугам не просто лайнер, а целое научно-исследовательское судно под названием «Профессор Хромов». Наслаждайтесь удобством кают, сауной, баром, кинотеатром, блюдами высокой кухни. Но обо всем по порядку.

Круиз стартует из порта Анадырь и проходит вдоль чукотского побережья. Сказать, что это уникальное путешествие, значит, не сказать ничего. 1800 морских миль по Тихому и Северному Ледовитому океанам, две недели, острова, с которыми не сравнятся никакие другие, даже тропические. Запоминайте название: экспедиционный круиз №9, Чукотка—остров Врангеля.

Самый северный в России заповедник, осколок великого материка Берингия. Чукчи называют этот край Умкилир — «земля белых медведей». Здесь же моржи, олени, гигантские овцебыки. Это и есть та самая легендарная «Земля Санникова». Также вас ждет самая восточная точка Евразии —мыс Дежнева (в ясную погоду отсюда можно разглядеть берега Америки), Берингов пролив, острова Ратманова, Колючин, Геральд, бухта Преображения, поселок Уэлен, термальные источники, эскимосское святилище — всего не перечислить. Эти локации в основном слабо доступны обычному туристу. Основа успешного путешествия — надежная и слаженная полноценная экспедиционная команда. Профессиональные гиды, инструкторы, прошедшие эти маршруты не один раз, обеспечивающие гостям безопасность и комфорт — все это на исключительном уровне.

Отдельная история — это кухня. Шеф-повар максимально искушен в дальневосточной и арктической кухне, готовьтесь вкушать деликатесы из свежайших морепродуктов: рыба, крабы, икра, гребешки, мидии. Гурманы, вам сюда! Воздух здесь, пропитанный океаном, чистый, густой, можно ножом резать. А сон под крики чаек волшебный. И, конечно, фотографии: дикие бухты, закаты, киты, белые медведи, птицы — такие снимки можно сделать только здесь.

И еще — это не единственный круиз от арктического туроператора «Панарктик Стар», который организован под брендом Vasta Expeditions. Есть другие, на любой вкус и кошелек. А этот я выбрал, опираясь на свои собственные предпочтения. Со всем списком можно ознакомиться на сайте vasta-expeditions.ru.