В Башкирии резидентов ТОР освободят от налога на подержанное оборудование

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) в Башкирии в связи с санкциями освобождаются от налога на оборудование, бывшее ранее в употреблении и приобретенное для реализации инвестиционного проекта. Ранее эта льгота действовала только в отношении нового оборудования, ее действие расширено из-за санкций, которые ограничили возможности компаний закупать новую технику. Принят соответствующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», сообщили в пресс-службе Курултая республики.

Закон предусматривает также предоставление земельных участков в аренду без торгов для реализации приоритетных инвестиционных проектов, инвестпроектов, которые реализуют резиденты ТОР, а также проектов по строительству жилья для передачи в собственность или по договору социального найма жителям, лишившимся крова из-за чрезвычайной ситуации.

«В республиканском законодательстве понятие „инвестиционное соглашение“ заменено понятием „соглашение о защите и поощрении инвестиций в Республике Башкортостан“»,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, это не смена названия, а установление гарантий. Так, инвестору гарантируется неизменность правового режима, действующего на момент заключения соглашения.

Выпадающие доходы консолидированного бюджета республики оцениваются в 14,5 млн руб. в год. Ожидается, что потери будут компенсированы ростом налоговых поступлений за счет повышения инвестиционной привлекательности региона, увеличения числа налогоплательщиков и роста налогооблагаемой базы.

Майя Иванова

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