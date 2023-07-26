Волгоград закупит новые автобусы у местного производителя

Губернатор Волгоградкой области Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко посетил завод «Волгабас-Волжский» (входит в Bakulin Motors Group). Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предстоящей осенью на маршруты Волгограда выпустят 60 автобусов предприятия, работающих на сжиженном природном газе.

Господин Бочаров напомнил о санкционном ограничении поставок систем ABS: «Мы с Анатолием Бакулиным разговаривали и пришли к выводу, что ни одно транспортное средство „Волгабаса“ не должно выходить с завода без этой системы. Задача была трудная, но она решена: потребовались большие усилия большого количества инженеров, технологов, задействование инструментов промышленной кооперации с участием предприятий России и КНР».

Новую тормозную систему, программное обеспечение и электронную панель управления разработали и внедрили специалисты научно-инженерного центра завода.

Дарья Васенина

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