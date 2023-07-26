Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством кафедры Оренбургского госуниверситета

Следствие возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) руководством кафедры Оренбургского государственного университета (ОГУ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратура Центрального района Оренбурга установила, что с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года один из руководителей кафедры фиктивно оформил женщину на должность профессора кафедры. При этом представитель вуза знал, что она находится за пределами России и поэтому не может исполнять свои обязанности, отмечают в надзорном органе. В результате женщине «незаконно» выплатили зарплату в размере свыше 186 тыс. руб.

Ани Айвазян