Саратовские чиновники готовы судиться за фасады на проспекте Столыпина

Власти требуют от владельцев недвижимости на проспекте Столыпина демонтировать вывески и кондиционеры. Как сообщил на брифинге председатель регионального комитета культурного наследия Владимир Мухин, речь идет о порядка 250 блоках сплит-систем и двух десятках рекламных плакатов.

По словам господина Мухина, после направления соответствующих писем, собственники уже демонтировали 17 незаконно размещенных вывесок и 3 кондиционера.

Кроме того, чиновники подали 21 исковое заявление к тем, кто отказался освобождать фасады на центральной улице города в добровольном порядке.

Никита Маркелов

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