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В донские охотничьи угодья в 2023 году было выпущено 10 тыс. животных

В Ростовской области в 2023 году в естественную среду обитания было выпущено 9100 особей утки-кряквы, 876 фазанов, 40 благородных оленей, более 30 европейских ланей, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Содержание и последующий выпуск животных необходимо для сохранения биоразнообразия и увеличения численности охотничьих ресурсов, сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Сегодня в специальных вольерах на территории охотничьих угодий региона содержатся благородный и пятнистый олени, лани, косули, муфлоны, маралы, кабаны, фазан, серая куропатка, утка-кряква, гусь серый. Для поддержания популяции животных на территории области проводится вакцинация от вируса бешенства.

Анастасия Назарова

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