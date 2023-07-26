Музей-квартира советского быта открылся в Воткинске

В Воткинске открылся музей советского быта «Квартира № СССР», который воспроизводит атмосферу городской повседневности молодого специалиста Воткинского завода в 1970-1980 годах. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

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Многие экспонаты, в частности предметы мебели, забирали с ближайших к музею площадок ТКО. Также часть собирали по объявлениям. Среди особо ценных оказались фотографии и документы.

«В 1966 году в Воткинске началась эра ракетостроения, сюда потекли молодые профессионалы со всей страны, и, входя в наш музей, вы как будто попадаете в гости к семье, представляющей такую техническую элиту СССР. Мы рады, что у нашего музея сложился этот тематический уклон: теперь мы рассказываем посетителям, особенно молодежи, не только о советских годах, но и о важности и престиже рабочих, заводских профессий»,— поделилась руководитель музея Татьяна Чернецева.