В Тюменской области откроют пять новых кинозалов

В Тюменской области профинансируют открытие пяти новых кинозалов в селах и поселках, в которых проживают до 500 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Средства направят на покупку проекторов, звуковых процессоров, акустических систем, экранов. Новые кинозалы откроются в:

МАУК «Перспектива» в селе Аромашево;

Центре культуры «Премьера» в поселке Богандинском;

Центре культуры и досуга «Вернисаж» в поселке Винзили;

Центре культуры и досуга Уватского района в селе Уват;

Центре культуры и досуга в селе Юргинском.

Сейчас в регионе в рамках сотрудничества с Фондом кино открыто девять кинозалов в восьми муниципалитетов. За шесть месяцев текущего года сборы в них составили более 5 млн руб.

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