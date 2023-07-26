В Татарстане открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь

С 25 июля в Татарстане начался сезон охоты на болотно-луговую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Об этом сообщил госкомитет региона по биоресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

В список болотно-луговой дичи в Татарстане входят гаршнеп, тулес, улиты, кроншнепы, камнешарка, дупеля, коростель, бекасы, обыкновенный погоныш, чибис, турухтан, веретенники, мородунка. К подружейным собакам относятся ретриверы, спаниели и легавые собаки, у которых есть справка или свидетельство о происхождении.

При этом в комитете отметили, что пастушок, улит большой, травник и веретенник большой входят в Красную книгу Татарстана, а кроншнеп большой, кроншнеп тонкоклювый и малый веретенник — в Красную книгу страны. Поэтому на них запрещено охотиться.

Сезон охоты на болотно-луговую дичь продлится в Татарстане до 5 декабря.

"Ъ-Казань"