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Коммерсантъ FM
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В Крыму откроют первый фиджитал-центр

Первый фиджитал-центр на территории Крыма откроют зимой, заявили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«В декабре в Симферополе при поддержке минспорта РК и Всероссийской федерации фиджитал-спорта планирует открыть свои двери первый в республике фиджитал-центр»,— уточнили специалисты.

Крымские команды приглашают принять участие в чемпионате России по фиджитал-спорту в августе—сентябре текущего года. Формат соревнований подразумевает использование разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

В марте в Крыму создали федерацию фиджитал-спорта, которая провела шесть турниров по разным дисциплинам.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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