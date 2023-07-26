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Начальник управления проектной деятельности Челябинской области покидает пост

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности начальника управления проектной деятельности региона Светлану Мишукову.

В постановлении от 25 июля, опубликованном на портале правовой информации, глава региона распорядился «расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 1 августа 2023 года по инициативе гражданского служащего».

Управление проектной деятельности, возглавляемое Светланой Мишуковой, создано в Челябинской области в конце 2019 года и занимается вопросами реализации национальных проектов на Южном Урале. Госпожа Мишукова возглавляет это подразделение с июля 2020 года, до этого полгода занимала пост руководителя в статусе исполняющего обязанности.

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