Нижегородские власти утвердили гранты на научные исследования

Правительство Нижегородской области учредило гранты на поддержку научных исследований на базе вузов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предельный размер гранта составит 2 млн руб., поддержку предоставят в виде субсидии из областного бюджета. Субсидии должны покрыть расходы вузов в рамках реализации программы академического лидерства «Приоритет-2030».

Размер гранта определит министерство образования и науки Нижегородской области исходя из предоставленной вузами сметы расходов.

Владимир Зубарев