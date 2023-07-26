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Нижегородские власти утвердили гранты на научные исследования

Правительство Нижегородской области учредило гранты на поддержку научных исследований на базе вузов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Предельный размер гранта составит 2 млн руб., поддержку предоставят в виде субсидии из областного бюджета. Субсидии должны покрыть расходы вузов в рамках реализации программы академического лидерства «Приоритет-2030».

Размер гранта определит министерство образования и науки Нижегородской области исходя из предоставленной вузами сметы расходов.

Владимир Зубарев

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