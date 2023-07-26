В Башкирии зарплатные ожидания за год выросли на 6 тыс. рублей

В июне 2023 года средняя ожидаемая зарплата соискателей из Башкирии составила 51,58 тыс. руб. (на 6,31 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года). В среднем по России зарплатные ожидания выросли на 6,21 тыс. руб. (до 57,94 тыс. руб.), по ПФО – на 6,64 тыс. руб. (до 46,53 тыс. руб.).

Наиболее заметно увеличились зарплатные ожидания соискателей из сферы автобизнеса (на 22,94 тыс. руб., до 76,12 тыс. руб.), сельхозработников (на 16,96 тыс. руб., до 96,43 тыс. руб.) и специалистов по стратегии и инвестициям (на 16,75 тыс. руб., до 95,97 тыс. руб.).

Майя Иванова

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