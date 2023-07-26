Контракт на строительство в Сайраново пожарной части получил «Билд»

Управление капстроительства Башкирии заключило контракт на строительство пожарно-спасательской части в селе Сайраново, следует из материалов портала госзакупок. Конкурс был объявлен в июне. Начальная максимальная цена закупки составляла 87,4 млн руб., всего поступило четыре заявки на участие в процедуре, одна из которых была отклонена. По итогам рассмотрения предложений участников торгов лучшей признали заявку уфимского ООО «Билд».

В первый раз тендер на строительство пожарной части был размещен в мае. Тогда к конкурсной документации возникли претензии у УФАС по Башкирии. Антимонопольное ведомство усмотрело нарушения при размещении закупочной документации. Так, в проектной документации предусматривалась установка садово-паркового дивана, тренажеров, хоккейной коробки, ворот и других объектов. При этом в описании объекта закупки и сметах установка малых архитектурных форм не была предусмотрена.

УФАС заморозило закупку и предписало отменить ее протоколы. В июне выступавший организатором госкомитет по конкурентной политике отменил конкурс.

В обновленной проектной документации по-прежнему предусматривается установка садово-паркового дивана, тренажеров, хоккейной коробки и ворот. При этом отмечается, что эти работы относятся к сезонным и будут выполняться в теплый период времени — на втором этапе ввода объекта в эксплуатацию. Согласно смете к контракту, на благоустройство пожарной части предусмотрено 16,9 млн руб. без учета НДС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Билд» зарегистрировано в 2012 году в Уфе. Бенефициаром выступает Рустам Хасанов. В 2022 году компания получила 36,3 млн руб. прибыли при выручке 3 млрд руб.

Наталья Балыкова

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