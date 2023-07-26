В Сочи семьям участников СВО из благотворительного фонда выплачено более 41 млн рублей

Сочинский благотворительный фонд «Скорей добрей» оказал финансовую помощь на сумму 41,5 млн руб. семьям мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Всего в Сочи действуют одиннадцать мер социальной поддержки участников СВО.

В программах поддержки военнослужащих, добровольцев и их семей участвуют депутаты, общественные объединения, предприятия санаторно-курортной отрасли, а сейчас присоединились и учреждения образования. В частности, Сочинский институт Российского университета дружбы народов разработал программу льгот для мобилизованных и добровольцев. В июле в приемную комиссию института поступили первые три заявления о поступлении от жителей Сочи, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба мэрии города.

Анна Перова, Краснодар