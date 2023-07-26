5 нелегальных ломбардов выявлено в Удмуртии за первое полугодие

В Удмуртии за январь-июнь текущего года выявили пять нелегальных кредиторов. Как сообщает пресс-служба банка России, зачастую нарушители работали под вывесками комиссионных магазинов, однако по факту являлись ломбардами. Эти организации не имели в наименовании юрлица слово «ломбард» и не состояли в госреестре ломбардов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В псевдоломбардах давали подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ вместо залогового билета, как требуется при законном оформлении займа. Нарушители зачастую начисляли завышенные проценты и продавали заложенное имущество клиента до момента наступления времени выкупа. Кроме того, они прибегали к незаконными способами взыскания долгов.