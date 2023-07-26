Начальником УЖКХ администрации Таганрога с 25 июля назначена Людмила Сагайдачная

Людмила Сагайдачная назначена начальником управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Людмила Сагайдачная окончила Ростовский государственный университет по направлению «Экономическая теория» в 2000-м году. Работала в МУП «Объединение Горэлектросеть» Таганрога. С 2007 по 2017 годы занимала разные должности в подразделениях экономического управления МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» и МБУ «Благоустройство». С 2017 по 2021 годы работала в в ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева».

До своего назначения на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Таганрога работала в управлении социальной защиты населения.

Анастасия Назарова