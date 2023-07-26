В Приокском районе поймали угонщиков старых «Жигулей»

Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых воров, которые похищали старые «Жигули» в Приокском районе Нижнего Новгорода. В июне в райотдел МВД поступили заявления от граждан-автовладельцев: сначала с Невской улицы ночью пропал автомобиль 1999 года выпуска стоимостью около 140 тыс руб. Затем от дома на проспекте Гагарина неизвестные похитили автомобиль 1981 года выпуска стоимостью 50 тыс. руб.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
«Один из похищенных автомобилей был обнаружен в разукомплектованном состоянии в одном из пунктов приема металла. Оперативниками по подозрению в краже были задержаны двое молодых людей, один из которых неоднократно судим за преступления против собственности. Подозреваемые признались в содеянном, пояснив, что идею совершения преступлений увидели в интернете», – рассказали в полиции.
В рамках расследования краж автомашин один из подозреваемых был арестован, со второго взяли подписку о невыезде.