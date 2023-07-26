В Приокском районе поймали угонщиков старых «Жигулей»

Сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых воров, которые похищали старые «Жигули» в Приокском районе Нижнего Новгорода. В июне в райотдел МВД поступили заявления от граждан-автовладельцев: сначала с Невской улицы ночью пропал автомобиль 1999 года выпуска стоимостью около 140 тыс руб. Затем от дома на проспекте Гагарина неизвестные похитили автомобиль 1981 года выпуска стоимостью 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Один из похищенных автомобилей был обнаружен в разукомплектованном состоянии в одном из пунктов приема металла. Оперативниками по подозрению в краже были задержаны двое молодых людей, один из которых неоднократно судим за преступления против собственности. Подозреваемые признались в содеянном, пояснив, что идею совершения преступлений увидели в интернете», – рассказали в полиции.

В рамках расследования краж автомашин один из подозреваемых был арестован, со второго взяли подписку о невыезде.

Иван Сергеев