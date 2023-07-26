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Бывший владелец сети АЗС раскрыл размер требований по рекордному иску к «Газпромнефти»

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление пермского бизнесмена Никола Тихоновца о взыскании со структур «Газпромнефти» 4,65 млрд руб. Как указано в картотеке суда, дата предварительного рассмотрения заявления бизнесмена — 11 сентября. Суд также раскрыл параметры требований рекордного иска бизнесмена. Господин Тихоновец требует 2,5 млрд руб. компенсации убытков от ООО «Газпромнефть-Центр», с этой же компании, а также с ПАО «Газпром нефть», АО «Газпромнефть — Мобильная карта» и ООО «Газпромнефть — региональные продажи» — убытков на 2,15 млрд руб.

Фото: Yandex

Фото: Yandex

Бизнесмен Николай Тихоновец развивал сеть АЗС «Феникс Петролеум», раньше она была второй в Прикамье по числу заправок после ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» и включала более 20 станций. В 2014 году «Феникс Петролеум» заключил с «Газпромнефтью» договор коммерческой концессии. Фактически пермская компания приобрела франшизу и выплачивала крупной сети вознаграждение за пользование брендом на 15 АЗС. В 2018 году федеральный партнер разорвал договор с «Фениксом», мотивируя это долгами свыше 300 млн руб.

«Газпромнефть» практически приостановила продажу топлива на территории региона и подала заявление о банкротстве «Феникс Петролеум». После признания пермской сети несостоятельной «Газпромнефть» вновь начала наращивать количество сбытовых точек в крае. Сначала компания арендовала большинство станций «Феникс Петролеум», которые в ходе банкротства сети отошли ее кредиторам, в том числе СДМ-банку, а затем оформила сеть АЗС в собственность. В июле 2021 года суд приговорил Николая Тихоновца к трем годам лишения свободы за хищение нефтепродуктов у ООО «Газпромнефть — Региональные продажи» на сумму около 243 млн руб.

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