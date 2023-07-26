В Набережных Челнах экс-главу отделения УМВД осудили по делу о «крышевании» игорного бизнеса

Бывшего главу отделения по борьбе с фальшивомонетничеством отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Набережным Челнам Дениса Ерамасова осудили за получение взятки. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Отмечается, что его признали виновным в получении взятки в размере 50 тыс. руб. Следствие считает, что эти деньги предназначались для прикрытия игорного бизнеса. Позже против полицейского возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Сам он был отправлен под домашний арест.

По решению суда Денису Ерамасову дали три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, в госорганах правоохранительной службы сроком на два года.

Вину осужденный признал. Приговор в силу не вступил.

"Ъ-Казань"