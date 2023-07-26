В Курганской области СК за полгода возбудил более 320 коррупционных дел

В январе-июне следственные органы СК России по Курганской области возбудили более 320 уголовных дел коррупционной направленности. Как сообщают в региональном управлении, всего в указанном периоде в производстве следователей находилось 380 дел этой категории, в суд для рассмотрения по существу направили 55. Фигурантами стали более 60 человек.

«Наибольшее количество уголовных дел коррупционной направленности связаны с дачей и получением взяток, а также с посредничеством во взяточничестве,– говорится в сообщении областного управления СК.

Сообщения о коррупционных преступлениях СК получает из подразделений органов внутренних дел, ФСБ и прокуратуры.

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