В Челябинске экс-преподавателя частного вуза будут судить за получение подкупа

Завершено расследование уголовного дела бывшего преподавателя Международного института дизайна и сервиса (МИДиС, Челябинск), обвиняемого в получении мелкого коммерческого подкупа. Ему вменяют ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что с декабря 2021 по май 2022 года преподаватель частного вуза получал от студентов от 2 тыс. руб. до 6,25 тыс. руб. за ликвидацию академических задолженностей без фактической проверки знаний и сдачи курсовых работ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 73,8 тыс. руб. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело по

«Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу»,— дополняют в прокуратуре региона.

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