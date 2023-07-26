В Красноярском крае экс-начальника отдела ветеринарии осудили на 8 лет за взятку

Суд в Красноярском крае приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника госучреждения «Большеулуйский отдел ветеринарии», признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила старший помощник прокурора края Олеся Климова.

По информации краевого управления СКР, которое занималось расследованием этого дела, с июня по октябрь 2018 года начальник отдела ветеринарии получил от предпринимателя взятку 3,2 млн руб. Вознаграждение, говорится в деле, полагалось за незаконную выдачу сертификатов с недостоверными сведениями о проведении ветеринарного осмотра более 6 тыс. голов крупного рогатого скота с указанием отрицательных результатов исследований на наличие у животных болезней

В материалах дела говорится, что впоследствии предприниматель поставлял животных с сертификатами другим фермерам.

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Илья Николаев