В Казани на доме «Миру — мир» решили сменить 70-летнюю лепнину из-за опасности для пешеходов

На территории Казани на доме с надписью «Миру — мир» на Большой Красной, 29а решили сменить 70-летнюю лепнину. Причина связана с опасностью, которую она представляет для пешеходов. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По данным источника, весной 2023 года один из декоративных элементов рухнул на тротуар. В результате пострадавших нет, однако после данного инцидента специалисты решили провести обследование дома и установили, что лепнина находится в неудовлетворительном состоянии.

«Дом был построен в 1952-м, и за 71 год крепление элементов ослабло, и в настоящее время они представляют опасность для пешеходов»,— заявили в городском комитете ЖКХ, уточнив, что дом не является объектом культурного наследия.

Лепнину в дальнейшем планируется передать на хранение в УК. Декоративные элементы же будут сменены на аналогичные, при этом они будут выполнены из современных материалов и будут установлены более надежно.

"Ъ-Казань"