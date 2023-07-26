Неработающий молочный завод под Челябинском упал в цене более чем втрое

Молочный завод «Мирный» в одноименном поселке в Красноармейском районе снова выставлен на продажу. Собственник рассчитывает получить за это законсервированное предприятие 12 млн руб. Объявление опубликовано на «Авито».

«Предприятие расположено в 15 км от границы Челябинска. Общая площадь территории – 8031,41 кв.м. Оснащено оборудованием по производству и упаковке продукции. Производительность составляет 18 т в смену»,- говорится в тексте объявления.

Завод находится на консервации уже шесть лет. В 2017 году предприятие остановило производство из-за проблем со сбытом. Тогда его выставили на продажу за 38 млн руб., затем цена несколько раз менялась в сторону снижения. В конце прошлого года она составляла уже 21,5 млн руб.

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