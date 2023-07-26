Суд обязал РЖД улучшить освещение в пограничных пунктах пропуска в Курганской области

По требованию прокурора суд обязал ОАО «РЖД» привести в надлежащее состояние железнодорожные пункты пропуска через госграницу в Курганской области. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что пункты пропуска Зауралье и Петухово не соответствуют предъявляемым законодательством требованиям.

«Так, в отдельных местах показатели освещенности были ниже предусмотренных нормативов, что могло воспрепятствовать осуществлению пограничного контроля»,— уточняют в прокуратуре.

В суд был направлен иск с требованием заставить РЖД привести пункты пропуска в должный вид. Фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура.

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