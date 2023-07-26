Штрафы за платные парковки в Нижнем Новгороде превышают плату от них

С начала 2023 года бюджет Нижнего Новгорода получил около 25 млн руб. дохода от платных парковок. Об этом на заседании городской думы рассказал директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин. «Весь центр города перекрыт платными парковками. Они появились даже там, где обещали бесплатные парковки», – посетовал депутат Герман Карачевский, задавший вопрос о доходах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом штрафы за неправильное использование парковок превышают плату, поступившую от законопослушных автомобилистов. По словам Юрия Мочалкина, было перечислено около 40 млн руб. штрафов. В Нижнем Новгороде за неуплату использования платных парковок они сейчас составляют от 1 тыс. до 2 тыс. руб. для физических лиц и до 15 тыс. руб. – для юридических лиц.

Как писал «Ъ-Приволжье», в полном объеме платные парковки в Нижнем Новгороде заработали с 1 января 2023 года. Тариф составляет 60 руб. в час, бесплатно оставлять машину можно с 20:00 до 8:00 по будням и круглосуточно – по выходным и праздникам. Парковки оборудованы компанией «Мегафон» по концессионному соглашению. Инвестор должен перечислять в казну 56% от выручки, но не менее 10 млн руб. ежегодно. В 2022 году размер отчислений составил 16,3 млн руб.

Иван Сергеев