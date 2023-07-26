В Приморском крае четверо детей отравились горючим

За прошедшие две недели в больницу Приморского края были доставлены четверо детей с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

После госпитализации одному из детей промыли желудок и и перевели на амбулаторное лечение. Остальные трое детей в настоящее время находятся в больницах Владивостока. По словам собеседника агентства, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.

В Минздраве Приморского края отметили, что содержащие ацетон, спирты или нефтепродукты жидкости вызывают у человека рвоту, интоксикацию, а также тяжелые повреждения органов. При этом попытки спровоцировать рвотный рефлекс или самостоятельно промыть желудок отравившемуся приводят к повреждению дыхательных путей и попаданию яда в легкие.