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Коммерсантъ FM
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Минэкономики предложило на год продлить пошлины на экспорт подсолнечного масла

Минэкономики предложило продлить экспортную пошлину на вывоз масличных культур и продуктов их переработки с 1 сентября 2023 по 31 августа 2024 года. Проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Ставка экспортной пошлины, установленная в размере 50%, но не менее 3,2 тыс. руб. за тонну, действует до 31 августа 2023 года. Также предлагается продлить действие таможенных пошлин на подсолнечный шрот: ставка увеличится на 2 тыс. руб. за тонну, до 15875 руб.

До 31 декабря 2023 года предлагается продлить тарифные квоты на вывоз семян подсолнечника, подсолнечного масла и шрота из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Квоты на экспорт подсолнечного масла и шрота, а также запрет на вывоз семян подсолнечника и рапса был введен в марте 2022 года. В Минсельхозе поясняли, что эта мера позволит исключить возможность дефицита и резкого повышения стоимости сырья в России на фоне увеличения спроса на российскую продукцию.

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