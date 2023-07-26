Центр для талантливых детей и молодежи в Краснодаре откроют 1 сентября

Уникальный центр для талантливых детей и молодежи в Краснодаре откроют уже 1 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, учреждение строят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». На его оснащение выделили более 177 млн руб.

«Уже с 1 сентября в Краснодаре начнет работать уникальная образовательная резиденция. Она объединит одаренных школьников со всего региона. Здесь организуют регулярные программы и профильные смены по медицине, инженерии, информационным технологиям и агробиологии»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Региональный центр для поддержки талантливых детей создают на базе Центра развития одаренности. Соглашение о его создании губернатор Краснодарского края подписал с образовательным фондом «Талант и успех» в 2021 году. Сейчас центр активно готовят к открытию. В нем организовали лаборатории агробиологии, физики, химии и ИТ-технологий.

Педагоги будущего учреждения проходят стажировки и повышают квалификацию в образовательном центре «Сириус». К работе будут привлекать научные, образовательные, культурные и спортивные предприятия региона.

Татьяна Ручкина

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