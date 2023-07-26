В Уфе перед судом предстанет экс-начальник отдела полиции, заставлявший подчиненных брать кредиты

В Уфе перед судом предстанет бывший начальник отдела полиции №5 Рамиль Валиахметов, заставлявший подчиненных брать банковские кредиты и отдавать ему деньги. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и незаконное приобретение и хранение патронов (п. «б» ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Как сообщает республиканская прокуратура, преступление было совершено в период с 2020 по 2022 год. «Мужчина, имея финансовые проблемы, используя свое служебное положение, убедил 10 подчиненных взять на себя кредитные обязательства с последующей передачей ему денежных средств»,— говорится в пресс-релизе.

Размер кредитов варьировался от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. Обвиняемый получил от подчиненных 5,5 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению. Часть денежных средств он возвращал, чтобы создать видимость платежеспособности.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что преступление было выявлено управлением собственной безопасности. Во время обыска по месту его жительства фигуранта уголовного дела были обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию.

В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Вину в совершении преступлений он не признал.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Уфы.

Наталья Балыкова

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