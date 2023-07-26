В Челябинской области в суд передали дела в отношении шестерых бутлегеров

В Красноармейский районный суд Челябинской области передано семь уголовных дел, соединенных в общее производство, в отношении участников организованной группы, которых обвиняют в незаконном изготовлении и реализации спиртных напитков под видом продукции известных торговых марок.

Противоправную деятельность бутлегеров пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. «Они выявили цех, в котором разливали спиртосодержащую жидкость в стеклянную и пластиковую тару. Задержаны шесть местных жителей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские изъяли у фигурантов дела самодельный аппарат для разлива, фильтры очистки, электронасосы, помпу, миксер для смешивания жидкостей, а также 15 тыс. бутылок и 460 емкостей (5 и 10 литров) с готовой продукцией.

По словам представителя МВД, обвиняемые маскировали преступную деятельность под предпринимательство в сфере переработки полиэтилена и картона. Маршруты перевозки незаконно произведенного алкоголя они планировали так, чтобы количество постов ДПС на них было минимальным.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте