Гидрометцентр прогнозирует жару до +39°C в нескольких регионах России

В ближайшие дни на территории Краснодарского края, Татарстана, Чувашии, Ульяновской области, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Таймыра и Сахалина ожидается жара до +30°C—+39°C. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, 26 и 27 июля температура в Краснодарском крае поднимется до +39°C, на Черноморском побережье — до +32°C—+34°C. 28 июля температура снизится примерно 10°C и вернется к норме.

28 и 29 июля в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области температура будет достигать плюс +36°C—+37°C, на Таймыре — +29°C—+30°C, на Сахалине — +25°C—+30°C, в Ханты-Мансийском автономном округе — +30°C и выше.

По словам Романа Вильфанда, еще в нескольких регионах в ближайшие дни температурный фон будет как минимум на 7°C выше нормы. Среди них — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Таймыр, Сахалин, Ханты-Мансийский автономный округ.