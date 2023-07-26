Каждый третий житель столицы Удмуртии согласен на «черную» зарплату

44% жителя Ижевска против «черных» зарплат. При этом, как сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, на зарплату «в конверте» согласны 36% опрошенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчины соглашаются на «черную» зарплату в полтора раза чаще женщин — 43% против 28%. Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: среди опрошенных до 34 лет их 34%, среди более старшего поколения — 40%. Потенциально согласных на зарплату «в конверте» больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (42%).