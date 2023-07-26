Хоккейная коробка в Белебее обойдется в 63 млн рублей

МАУ «Чемпион» объявило конкурс по отбору генподрядчика для первого этапа реконструкции стадиона в Белебее на Уфимской улице, 5а. Планируется обустроить хоккейную коробку с навесом. На эти цели из бюджета Белебеевского района выделят до 63,4 млн руб. Работы должны завершиться к концу декабря.

Исполнитель должен подготовить площадку, смонтировать фундаменты, провести сети водоснабжения и канализации, электрические сети, выполнить благоустройство. Рядом со стадионом будет размещаться футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками. Навес будет в цветах башкирского флага.

Влада Шипилова

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