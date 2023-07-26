Суд назначил дату начала рассмотрения иска пенсионера к Минфину России

Ленинский райсуд Уфы назначил на 1 августа подготовку дела (собеседование) по рассмотрению иска 86-летнего жителя Башкирии Фатхуллы Исхакова, незаконно лишенного свободы на 13 лет по обвинению в покушении на убийство трех женщин, сообщается на сайте суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Исхаков просит взыскать с Министерства финансов России компенсацию морального вреда в 450 млн руб.

В заявлении говорится, что Фатхулла Исхаков был задержан в 1959 году милиционерами в своем доме в деревне Большие Каркалы Миякинского района. Приговором народного суда его осудили на 15 лет в колонии строгого режима. Позже судебная коллегия Верховного суда БАССР снизила срок наказания на два года. В мае текущего года Верховный суд России удовлетворил жалобу Фатхуллы Исхакова, признал его невиновным и отменил обвинительный приговор. За ним было признано право на реабилитацию.

«На протяжении всего следствия я подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, меня били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении, которого я не совершал»,— говорится в иске.

Супруга осужденного, судя по заявлению, умерла в 1968 году, не повидавшись ни разу с мужем с момента задержания, поскольку свидания были под запретом.

Венера Хисамова

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