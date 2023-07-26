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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о ликвидации в Подмосковье нарколаборатории, управляемой с Украины

Сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, расположенную в подмосковном городском округе Шатуры. Спецслужба утверждает, что управление нарколаборатирией велось с территории Украины. Всего было изъято 57 кг наркотиков и 4 тонны наркосодержащей жидкости.

Согласно сообщению ФСБ, сотрудники спецслужбы получили информацию, что на территории Подмосковья через интернет был организован сбор крупных партий синтетических наркотиков. Их реализация велась через интернет-магазин, администраторами которого были граждане Украины, рассказали в ФСБ.

«В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. По месту расположения нарколаборатории изъято производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой не менее 57 кг, 4 тонны наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ»,— сообщили в ФСБ.

Следственное управление ФСБ возбудило дело по ч. 5 ст. 228.1 УК (производство наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по указанной статье — пожизненное лишение свободы. Участники преступной группы заключены под стражу.

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