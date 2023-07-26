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Ярославский губернатор потребовал начинать ремонт дорог с апреля

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев поставил задачу определять подрядчиков для ремонта дорог в феврале, а в апреле приступать к работам. Ход дорожных работ обсудили на заседании регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

После доклада о дорожных работах директора департамента дорожного хозяйства Романа Душко Михаил Евраев сделал вывод, что в рамках дополнительного финансирования на работы вышли менее половины подрядчиков. Как отметил господин Душко, проблема в том, что у многих муниципальных районов не была разработана проектно-сметная документация, и на это потребовалось дополнительное время.

«Когда мы ставим с вами контрольные точки на 30 апреля заключение контрактов, то очень часто бывает так, что эти точки потом начинают плыть по разным причинам. Сейчас у всех есть время разработать ПСД, пройти экспертизы и провести торги. Зачем нам это делать в апреле? Я предлагаю, чтобы уже во второй половине апреля все выходили на работы. Потому что, когда мы ставим на апрель, все сдвигается на июнь, а на работы выходят в августе. И мы теряем два месяца сезона дорожных работ. Давайте поставим так, чтобы все уже были законтрактованы в конце февраля»,— сказал господин Евраев.

Также глава региона отметил, что районы, которые не будут вовремя справляться с ремонтом дорог, «автоматически по формуле будут получать меньше дополнительных средств» на ремонт дорог.

Алла Чижова

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