Ярославский губернатор потребовал начинать ремонт дорог с апреля

В Ярославской области губернатор Михаил Евраев поставил задачу определять подрядчиков для ремонта дорог в феврале, а в апреле приступать к работам. Ход дорожных работ обсудили на заседании регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

После доклада о дорожных работах директора департамента дорожного хозяйства Романа Душко Михаил Евраев сделал вывод, что в рамках дополнительного финансирования на работы вышли менее половины подрядчиков. Как отметил господин Душко, проблема в том, что у многих муниципальных районов не была разработана проектно-сметная документация, и на это потребовалось дополнительное время.

«Когда мы ставим с вами контрольные точки на 30 апреля заключение контрактов, то очень часто бывает так, что эти точки потом начинают плыть по разным причинам. Сейчас у всех есть время разработать ПСД, пройти экспертизы и провести торги. Зачем нам это делать в апреле? Я предлагаю, чтобы уже во второй половине апреля все выходили на работы. Потому что, когда мы ставим на апрель, все сдвигается на июнь, а на работы выходят в августе. И мы теряем два месяца сезона дорожных работ. Давайте поставим так, чтобы все уже были законтрактованы в конце февраля»,— сказал господин Евраев.

Также глава региона отметил, что районы, которые не будут вовремя справляться с ремонтом дорог, «автоматически по формуле будут получать меньше дополнительных средств» на ремонт дорог.

Алла Чижова