Посол в ЦАР сообщил об отсутствии подвижек в расследовании убийства Джемаля, Радченко и Расторгуева

Генпрокурору Центральноафриканской республики (ЦАР) передали запрос Следственного комитета России (СКР) по делу о гибели российских журналистов в 2018 году, сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. По его словам, пока серьезных изменений в расследовании нет, но власти ЦАР уверяют, что работа ведется, и «никто не собирается "класть на полку" эту тему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Орхан Джемаль Фото: Коммерсантъ / Максим Новиков Александр Расторгуев Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Кирилл Радченко Фото: из личного архива Кирилла Радченко Следующая фотография 1 / 3 Орхан Джемаль Фото: Коммерсантъ / Максим Новиков Александр Расторгуев Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Кирилл Радченко Фото: из личного архива Кирилла Радченко

По словам господина Бикантова, «пока не проходили никакие сведения, которые бы свидетельствовали о том, что есть прорыв или даже подвижки в расследовании». «Мы в контакте с властями страны, недавно были у генерального прокурора ЦАР, передали ему запрос Следственного комитета РФ, провели обстоятельную беседу»,— рассказал «РИА Новости» посол.

Летом 2018 года в ЦАР при невыясненных обстоятельствах были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Их тела были обнаружены на дороге в 23 км от города Сибю. Они планировали снимать в республике фильм о ЧВК «Вагнер». По факту убийства россиян СКР возбудил уголовное дело. Александр Бикантов выдвигал версию, что журналисты были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования «3R».

Лаура Кеффер