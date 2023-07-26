Кандидат от ЛДПР на пост главы Красноярского края поблагодарил врио губернатора за преодоление фильтра

Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александр Глисков, выдвинутый партией кандидатом на выборы главы региона, сдал в краевую избирательную комиссию документы для регистрации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алина Ковригина, Коммерсантъ Фото: Алина Ковригина, Коммерсантъ

В числе документов - около 400 подписей муниципальных депутатов и избранных глав для прохождения муниципального фильтра. Отдельную благодарность за их сбор господин Глисков высказал врио губернатора Михаилу Котюкову.

«Честно скажу, столкнулись с логистическими сложностями: кто-то из депутатов в тайге, кто-то в больнице, нотариусы в отпуске, главы ставят не те печати. Поэтому организационная поддержка администрации губернатора помогла нам преодолеть муниципальный фильтр. Это показывает, что Михаил Котюков настроен на конкурентные выборы, настрой этот взаимный»,- сказал кандидат от ЛДПР.

Господин Котюков также баллотируется в губернаторы. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия». Помимо Михаила Котюкова, документы на регистрацию с собранными подписями в крайизбирком представили кандидат от КПРФ Андрей Новак, от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Максим Маркерт. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в числе выдвинутых кандидатов также Ирина Иванова («Зеленые»), Иван Серебряков («Родина») и Денис Терехов («Новые люди»).

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Валерий Лавский