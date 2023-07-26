Бизнесмены, поставившие фальсифицированные медизделия, получили реальные сроки лишения свободы

Ленинский суд Перми признал бизнесменов из Казани и Челябинска виновными в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и мошенничестве, назначив наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматели Уткирбек Мамажонов, Демокрит Манелов и Станислав Чалков поставили в ГКУЗ «Пермский краевой центр мобилизационных резервов “Резерв”» 700 тыс. медицинских халатов и 57, 5 тыс. комплектов защитной одежды с указанной в сопроводительных документах ложной информацией об их характеристиках и изготовителе. Ущерб составил 71,5 млн руб.

Станислав Чалков и Уткирбек Мамажонов приговорены каждый к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафам в размере 500 тыс. руб. Демокрит Манелов осужден к шести годам колонии и штрафу в размере 400 тыс. руб.