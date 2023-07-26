Гидрометцентр: Температура в Татарстане будет на 7 градусов выше нормы

В ближайшие дни в ряде субъектов РФ, включая Татарстан, температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По его данным, в Татарстане 28 и 29 июля температура воздуха будет достигать 36-37 градусов выше нуля. Также погода выше климатической нормы ожидается в Чувашии, в Ульяновской области, на Сахалине, Таймыре и в Ханты-Мансийском автономном округе. Самая высокая температура в ближайшие дни будет в Краснодарском крае (до 39 градусов выше нуля).

"Ъ-Казань"