В Удмуртии в 2023 году на 60% выросли вложения в модернизацию электросетей

«Удмуртэнерго» по сравнению с 2022 годом увеличило инвестиции в модернизацию электросетей региона почти на 60%, на в техническое обслуживание на 45,9%. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии

В Москве прошла рабочая встреча главы Удмуртии Александра Бречалова и генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Они обсудили подготовку к отопительному сезону и развитие энергокомплекса республики.

Важной темой на встрече стала модернизация уличного освещения в Ижевске. За два последних года в столице Удмуртии энергетики заменили 2,7 тыс. светильников на экономические светодиодные. Общее количество светоточек выросло с 32 до 37 тыс.

«Наша совместная работа с правительством Удмуртии направлена на развитие электросетевого комплекса и создание благоприятного инвестиционного климата. Наряду с этим, нашей важнейшей задачей является качественное и своевременное выполнение всех подготовительных мероприятий к прохождению осенне-зимнего сезона для обеспечения надежности электроснабжения жителей и предприятий региона»,— поделился господин Маковский.