В Краснодаре мошенники вымогали деньги под видом улучшения кредитной истории граждан

Ленинский районный суд Краснодара признал пятерых сотрудников ООО «Надежное финансовое будущее» виновными в особо крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Злоумышленники предлагали гражданам улучшить кредитную историю, за что брали вознаграждение в сумме от 50 тыс. до 1 млн руб.

По данным суда, подсудимыми в деле о мошенничестве являлись Владимир Агеев, Сергей Нарижняк, Сергей Высоцкий, Никита Лиштаев и Михаил Струцкий. Злоумышленники действовали совместно с другими лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. В период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года подсудимые зарегистрировали несколько финансовых компаний в Краснодаре («Надежное финансовое будущее»), Москве («Профинанс»), Санкт-Петербурге («Юрком»), Таганроге («Винфин») и Екатеринбурге («ЦФС»). Гражданам, имеющим долги, предлагались услуги по улучшению кредитной истории и повышению кредитного рейтинга, якобы для обеспечения возможности получить новые кредиты. На самом деле мошенники присваивали средства, полученные от граждан по договорам финансовых услуг.

В Краснодаре от действий мошенников пострадало 9 человек, ущерб превысил 2 млн руб. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 2 лет колонии общего режима.