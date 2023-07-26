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Коммерсантъ FM
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Бывшего члена Компартии Китая приговорили к пожизненному заключению за взятки

Бывшего члена Коммунистической партии Китая (КПК) Чжоу Цзянъюна признали виновным в получении взяток на сумму около $25 млн. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает агентство «Синьхуа».

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Суд установил, что на занимаемых в период с 2001 по 2021 год должностях, в частности, заместителя главы округа Инь, главы уезда Сяншань, мэра города Чжоушань, секретаря парткома КПК Вэньчжоу Чжоу Цзянъюн использовал свои служебные полномочия в корыстных целях. Он помогал частным лицам и фирмам получить права на использование подведомственных ему земель. По данным суда, за счет своей деятельности Чжоу Цзянъюн незаконно получил свыше 182 млн юаней (около $25 млн по текущему курсу).

В решении суда указано, что своими действиями Чжоу Цзянъюн причинил значительный ущерб интересам страны и граждан, а значит ему должно быть назначено максимальное наказание. «Синьхуа» отмечает, что господин Чжоу признал свою вину и добровольно раскрыл детали заключаемых при его посредничестве контрактов.

Дело в отношении Чжоу Цзянъюна было возбуждено в августе 2018 года, после того, как один из его подчиненных сообщил Государственной надзорной комиссии Китая о его преступлениях. В том же месяце господин Чжоу подал в отставку с поста секретаря горкома КПК. 27 января 2022 года он был официально исключен из Компартии Китая.

Милена Костерева

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