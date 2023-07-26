Уфимка планировала сбыть устройства для негласной прослушки

В отношении 44-летней уфимки возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст.138.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ по Башкирии. Имя и фамилия женщины не разглашаются. По данным ведомства, злоумышленница разместила на «Авито» объявление о продаже технических устройств, замаскированных под GSM-трекеры, оснащенных функцией скрытой аудиозаписи. Сотрудники ФСБ задержали женщину во время проверочной закупки.

Майя Иванова

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