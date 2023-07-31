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В Пермь пришел девелопер инновационного жилья

Девелопер «Железно», специализирующийся на строительстве умных среднеэтажных мини-городов с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса, совсем скоро приступит к своему первому проекту в Перми.

Компания была основана в 2011 году, на сегодня у нее пять регионов присутствия: Киров, Ульяновск, Ижевск, Екатеринбург и Пермь. В активе «Железно» – девять реализованных проектов и семь на стадии строительства. Земельный банк территорий составляет в целом более 1,5 млн кв. м.

Все проекты застройщика объединяет научный подход и современные решения в строительстве и благоустройстве. Предназначение компании «Железно» таково: мы с любовью и уважением к человеку создаем города будущего, меняя мир и жизнь людей к лучшему.

«Железно» имеет богатый опыт реализации масштабных и сложных девелоперских проектов, реализуемых в соответствии с региональными программами комплексного развития территорий (КРТ). Летом 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин лично одобрил подход «Железно» к комплексному освоению территорий в рамках всероссийского форума «Среда для жизни», подчеркнул важность создания социальных объектов.

Каждый новый проект «Железно» становится отраслевым стандартом в своем сегменте и демонстрирует высокий уровень технологических инноваций. «Железно» регулярно входит в топ-5 самого престижного всероссийского рейтинга Единого ресурса застройщиков – по потребительским качествам жилья, что отражает непрерывно высокий качественный уровень реализации проектов, подтверждаемый как самими жителями, так и экспертами. В активе компании престижные отраслевые премии URBAN AWARDS** (компания 15 раз была финалистом и трижды становилась победителем премии), Золотой знак «Надежный застройщик России 2022».

В рамках «Российской строительной недели – 2023» проекты «Железно» стали рекордсменами по «золоту» в самой представительной на сегодня отечественной премии в области жилой недвижимости «Топ ЖК-2023»: пять жилых комплексов «Железно» получили «золото».

В том числе «ZNAK Город Будущего» в Ижевске занял первое место в одной из основных номинаций конкурса «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома».

Клубный жилой комплекс «Дивный сад» в Ульяновске получил «золото» в одной из основных федеральных номинаций «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома».

Один из продуктовых принципов «Железно»: компания строит соразмерные человеку кварталы переменной этажности. В таких домах – не более 250 жителей, что позволяет знать соседей в лицо. Благодаря этому у жителей повышается социальная ответственность и создается атмосфера добрососедства.

Компания «Железно» проектирует игровые площадки для детей разных возрастов, способствующие развитию воображения, навыков общения, ловкости и физической силы. Многофункциональный мобильный сервис «Мажордом», который доступен для всех жителей проектов «Железно», позволяет оперативно взаимодействовать с управляющей компанией, автоматически получать данные со счетчиков водо- и электроснабжения и оплачивать коммунальные услуги.

Дом премиум-класса «Булычев» от «Железно» стал первым в России многоквартирным умным домом высшего класса «А» по методологии «ЕРЗ.рф». В нем функционал умного дома впервые реализован в максимально возможной конфигурации, когда с телефона можно управлять не только отдельными функциями многоквартирного дома, но и своей квартиры. Система умного дома «Мажордом», разработанная ИТ-компанией «Философт» – одна из самых совершенных и надежных на российском рынке.

«Железно» задает стандарт в проектировании современных общественных пространств на территории своих инновационных комплексов. У компании есть опыт и в проектировании городских парков – в настоящее время строятся новые парки в ЖК «ZNAK» в Ижевске и Кирове.

Проекты «Железно» имеют индивидуальные архитектурные решения, каждый проект максимально учитывает характеристики земельного участка и окружения. Одна из основополагающих идей, которую реализует застройщик при строительстве жилых комплексов – «концепция 15-минутного города».

Она предполагает нахождение в пешей доступности всех объектов, которые нужны для комфортной жизни: школы, детские сады, места для творчества, парки и спортивные площадки, а также коммерческая инфраструктура. Общественные пространства проработаны до мелочей, используется ландшафтный дизайн и многоуровневое освещение, в каждом проекте присутствуют уникальные решения по организации дворовой инфраструктуры. Все проекты «Железно» сдаются в срок или ранее, что подтверждается неизменным рейтингом надежности «5» от Единого ресурса застройщиков.

В 2023 году «Железно» приходит в Пермь.

«Железно» – девелопер с научным подходом, создающий умные среднеэтажные мини-города с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. «Железно» – это 12 лет беспрерывного развития, качественного и стремительного роста, это более 40 тыс. счастливых жителей в разных регионах России, 540 тыс. кв. м реализованных проектов и 1,5 млн кв. м проектов на разных стадиях реализации. На сегодня в активе компании – 17 проектов в Кирове, Ульяновске, Ижевске и Екатеринбурге, в ближайшее время застройщик выходит в Пермь. Особое внимание девелопер уделяет социальному развитию городов: строит школы и детские сады, создает зеленые парки. Компания точно определила свое предназначение: с любовью и уважением к человеку создаем города будущего, меняя мир и жизнь людей к лучшему. «Железно», согласно рейтингам Единого ресурса застройщиков, входит в общероссийский Топ-3 по потребительским качествам жилья, обладает наивысшим рейтингом надежности, а также является 15-кратным обладателем престижной отраслевой премии «Urban Awards».

ООО СЗ «Железно Пермь»

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