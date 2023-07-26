На Дону установили меры ответственности за несоблюдение правил содержания кошек и собак

Законодательное собрание Ростовской области приняло поправки в региональный закон о правилах содержания домашних питомцев. Изменения устанавливают меры отвественности за нарушения требований закона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Законом запрещено оставлять кошек и собак на улице, содержать в квартире животных больше, чем положено. Владельцы обязаны убирать следы жизнедеятельности питоцев во время выгула. Следить за соблюдением требований будут специалисты регионального управления ветеринарии.

«За несоблюдение этих правил в зависимости от состава правонарушения размер штрафа для граждан будет варьироваться от 500 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 700 руб. до 10 тыс. руб.»,– сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова