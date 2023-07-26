В Ижевске в 8 образовательных организациях появятся новые ограждения

В столице Удмуртии в детских садах 101, 147, 22, 177, 214, школах 93 и 55 и на территории Дворца детского творчества запланировано обновление ограждения. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, работа проводится в рамкам по обеспечению безопасности социальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В детском саду №214 работы уже закончены. Там обновили ограждения по периметру, поставили две новые калитки и хозяйственные ворота, а также на вторую калитку установили домофон. Работа обошлась в 3,1 млн руб., финансы выделены из муниципального бюджета.