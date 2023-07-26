В четырех районах Челябинска в выходные может измениться цвет воды

С 28 по 31 июля в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах Челябинска может измениться цвет водопроводной воды. Это связано с установкой оборудования на магистральных водоводах в рамках строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Об этом сообщают в администрации города.

Цветность воды может измениться из-за увеличения скорости потока в оставшихся в работе металлических водоводов. В зависимости от протяженности магистрали явление будет длится порядка 1-3 суток.

«В целом вода безопасна, ее можно использовать в бытовых целях. Если изменений цветности нет, то можно ее без опаски пить и готовить на ней еду. Пробы на цветность наша лаборатория берет каждый час, а каждые четыре часа производится полный анализ воды»,— отмечает генеральный директор муниципального водоснабжающего предприятия «ПОВВ» Сергей Хабиров.

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